El secretario segundo y vocero de Vícam explica que a pesar de las promesas de justicia para su pueblo, se está reactivando el Acueducto Independencia. Y ante esto, dice, la que tiene que dar una explicación es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues la obra no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y aún así está operando.

Las obras del Acueducto Independencia iniciaron hace 10 años, violando un acuerdo de 1940 que deja a la comunidad indígena el uso de 50 por ciento del cuerpo de agua. Y ahora, con el nuevo acuaférico, se teme que el volumen provenga del río Yaqui por medio del acueducto, lo que reactivaría el movimiento.

En el corto plazo nosotros no vamos extraer más agua de la que ya se extrae, les doy mi palabra que no será un metro cúbico más de lo que se hace , declaró la alcaldesa de Hermosillo, pero la alerta está encendida en la tribu del desierto.

No vemos para cuándo llegue la justicia, y no vamos a esperar sentados , advierte el vocero Mario Luna, ex preso político en el contexto de la lucha por la defensa del agua.

