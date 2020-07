Afp

Periódico La Jornada

Sábado 4 de julio de 2020, p. a11

Nueva York. La liga estadunidense de basquetbol (NBA) y la Asociación de Jugadores acordaron los mensajes reivindicadores de justicia social que podrán portar en las camisetas de los equipos en el reinicio de la temporada a partir del 30 de julio, informó la cadena Espn. Algunos de los lemas aprobados están entre los más repetidos en las protestas de los últimos meses en Estados Unidos a raíz del crimen del afroestadunidense George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis el 25 de mayo: Black Live Matters (La vida de las personas negras importa), I Can't Breathe (No puedo respirar), Anti-Racist (Antirracista), Justice Now (Justicia ahora), Power to the People (Poder para el pueblo), así como los términos Justice (Justicia), Freedom (Libertad), Equality (Igualdad) y Vote (Vota)