La NFL mantiene los planes para inaugurar la próxima campaña el 10 de septiembre, pero no descarta tener que recortar la pretemporada.

Los Vaqueros y Acereros tenían previsto abrir los campos de entrenamiento de pretemporada el 22 de julio, seis días antes que las demás franquicias, para disponer de una preparación extra para el juego del Salón de la Fama.

Con esta cancelación podrían retrasar su vuelta para coincidir con el resto de los equipos.

Los ex entrenadores Jimmy Johnson y Bill Cowher y los jugadores Steve Atwater, Isaac Bruce, Troy Polamalu, Steve Hutchinson y Edgerrin James, así como el ex comisionado Paul Tagliabue, el cofundador de NFL Films, Steve Sabol, el ex ejecutivo de los Giants de Nueva York, George Young, entre otros, iban a ser consagrados en el Salón de la Fama este año.

El retraso obviamente nos decepciona, pero es completamente entendible. Una gran parte de esa fiesta son las reuniones, saludos, fotos y la firma de autógrafos con miles de aficionados. No es algo que me gustaría hacer en este ambiente de coronavirus , dijo Tagliabue.

El juego se tuvo que suspender en 2011, por una disputa entre propietarios y jugadores, y en 2016 debido a las condiciones inseguras del campo.