Miércoles 24 de junio de 2020, p. 7

El lunes, el productor millonario y filántropo Steve Bing saltó del piso 27 de un edificio de departamentos en el barrio Century City, en Los Ángeles. El magnate tenía 55 años; su muerte fue confirmada el martes por su ex esposa, la actriz británica Elizabeth Hurley, y el servicio forense.

Me apena más allá de lo imaginable que mi ex, Steve, ya no esté con nosotros. Es un terrible final. Nuestro tiempo juntos fue muy feliz , escribió Hurley en Instagram, junto con una serie de fotos en las que aparece con Bing, “… y aunque pasamos por momentos difíciles, son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre amable y dulce los que importan. Durante el último año habíamos recuperado el contacto. Hablamos por última vez con motivo del cumpleaños 18 de nuestro hijo. Son noticias devastadoras y quiero agradecer a todos por sus bellos mensajes”.

El hijo de Bing, Damian Hurley, agradeció en la misma red social a las personas que se habían puesto en contacto con él tras la noticia. Estoy tratando de responder a tantos de ustedes como puedo, pero por favor sepan que yo siempre recordaré su bondad. Esta es una época muy extraña y confusa, y estoy inmensamente agradecido de estar rodeado de mi fenomenal familia y amigos .

Antes de la confirmación oficial, el portal de celebridades TMZ había publicado que fuentes cercanas al productor les informaron que Bing estaba deprimido por falta de contacto humano debido a la actual cuarentena. Bing tuvo dos hijos que debieron someterse a pruebas de paternidad. Además de Damian, cuya madre es Hurley, también es padre de Kira, nacida de su relación con la tenista profesional Lisa Bonder.

Cambió de giro

A los 18 años, Steve Bing heredó una fortuna de alrededor de 600 millones de dólares de su abuelo, el magnate inmobiliario Leo S. Bing. Con el dinero fundó Shangri-La Entertainment, y se convirtió en productor de cintas como El implacable, con Sylvester Stallone, y el documental musical de Martin Scorsese sobre The Rolling Stones, Shine a Light. Destaca su inversión de 80 millones de dólares en la cinta de animación El expreso polar, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, misma que logró recaudar más de 300 millones de dólares en todo el mundo.