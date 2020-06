Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de junio de 2020, p. a11

Ante las insistentes versiones de que los Pumas de la UNAM no tienen dinero, están recortando jugadores, como fue el caso de Pablo Barrera, y planean rebajar salarios a toda la plantilla, el ex directivo auriazul, Mario Trejo, cuestionó: ¿Dónde está el patronato?, ¿quiénes son sus actuales miembros?, ¿por qué no dan la cara? .

El patronato es el órgano encargado de buscar capitalizar al equipo. Se supone que para eso está y, no sé si sea ignorancia mía, pero hoy por hoy no hay un conocimiento real de quiénes son los integrantes; antes se sabía, era conocido de todos... De repente hay que dar la cara y afrontar la situación por más crítica que sea , señaló el ex jugador, ex directivo y odontólogo egresado de la UNAM.