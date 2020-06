En el Instituto del Deporte de Nuevo León, entidad a la que representa, también le fue mal. Le quitaron la beca por decisión de un metodólogo cubano de Conade, quien le mandó un correo electrónico de que no iba a lograr llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“El doctor Raúl Carrillo (director de medicina y ciencias aplicadas de la Conade) me dijo ‘ya no saltes, tienes una pequeña fisura en el menisco’, y durante siete meses me dio inyecciones de colágeno para la rodilla. No lo reportó y me sacaron del programa”, dice Alberto.

Casi año y medio sin competir debido a las lesiones que sufrió en la pierna izquierda con dos desgarros y luego la rodilla derecha lo tenían con mucha angustia y preocupación, porque si no tenía resultados sabía que le retirarían los apoyos, como finalmente sucedió al causar baja del Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento (Fodepar).

“Esa falta de apoyo y credibilidad te hace pensar muchas cosas. No soy un atleta que peleé, pero eso me motivó a regresar al atletismo, aunque me hayan quitado las becas.

“Tengo la misma sensación de cuando fui a Río, sin nada, más que el apoyo de mi familia, como estoy actualmente. Tenía cuatro patrocinadores, sólo me queda Nike, y de lo que he ahorrado, si lo administro bien me alcanzará para estar en el Campeonato Nacional de 2021.

Ir a Tokio ya no es un sueño, es un deseo y un reto personal, para que cuando tenga a mis hijos les platique todo lo que pasé. Es otro salto que me falta, sé que puedo y lo voy a hacer , asevera Álvarez, quien desde hace dos meses entrena en una bodega prestada que tiene una caminadora, barras, y estoy haciendo cajones .

En marzo, el saltador participó en la Copa Nuevo León y realizó una marca de 16.45 metros. Se alistaba para irse a Texas en abril, donde competiría con los mejores en su especialidad. Una semana antes todo se canceló por el coronavirus. Álvarez tiene como mejor marca 16.99 y para ir a Tokio piden 17.10.