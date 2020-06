Trabajadores de restaurantes comentaron que las ventas están a más de 50 por ciento por debajo del año pasado, aunque son mejores que hace dos semanas y confiamos en que mejoren, aunque seguiremos en semáforo rojo y no hay para cuándo cambie de color .

Las promociones ofrecidas por medio de diversas aplicaciones con envío gratuito fueron aprovechadas también por algunas familias para no salir de casa y festejar al papá, al abuelo o al suegro.

La emergencia sanitaria no detuvo a la gente que vio en la celebración del Día del Padre un motivo para tener algo que festejar.

La mayoría acudió a comprar la comida para celebrar a su familiar y unas cuantas cosas para la semana, porque no hay dinero y más tarjetazos no se pueden cuando no sabes si te van a aguantar en el trabajo , afirmó Luis Pérez.

En los restaurantes de diversas plazas comerciales como Lindavista, se observaron filas de automóviles en espera de que su pedido estuviera listo pasa ser entregado, el cual estuvo acompañado de un descuento de 20 por ciento.

La gente aprovechó que se incluía una botella gratis o un paquete fiesta con whisky de 300 mililitros, una lata de cerveza, serpentinas y vela de obsequio.