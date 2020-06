Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 12 de junio de 2020, p. a10

Los técnicos mexicanos Luis Fernando Tena, de Chivas, y Miguel Herrera, del América, criticaron las recientes declaraciones del ex entrenador de la selección nacional Juan Carlos Osorio, quien la semana pasada dijo que sus pupilos se quedaron callados cuando les preguntó si estaban listos para vencer a Brasil en el Mundial de Rusia 2018.

El entrenador del club Guadalajara y quien además dirigió al representativo tricolor que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 precisamente ante la Canarinha, calificó dichos comentarios como una total mentira y consideró que el timonel colombiano fue el único que dudó de una posible victoria ante los brasileños en el partido de octavos de final de dicha justa mundialista.

“Respeto al señor Osorio, es honesto, trabajador, profesional, serio, pero sí fue molesto que en esas declaraciones se tocara el corazón y la cabeza como diciendo ‘al jugador mexicano le falta corazón y mentalidad’, eso es una total mentira, el mexicano es muy capaz, juega contra cualquier selección y cancha.

“La pregunta estaba mal hecha de origen, la duda ya molesta, el único que vacilaba era él, por eso los jugadores no contestaron, ‘¿ustedes creen que están listos para enfrentar a Brasil?’, pues claro que estamos listos”, mencionó el Flaco.

Por su parte, el Piojo Herrera afirmó que Osorio sólo puso pretextos ante los malos resultados obtenidos en Rusia 2018 y que no supo sacarle provecho a la generación de jugadores que venció a Brasil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que le empató en el Mundial de 2014.

“Por eso nos da coraje que alguien comente que no haya respuesta de los mexicanos contra Brasil, lo digo en el caso del profe Osorio, que se equivocó rotundamente.

“Fueron las mismas selecciones que se enfrentaron desde la olímpica, no puede decir que esos jugadores para el siguiente Mundial hayan tenido miedo y no hayan contestado, no puedes poner pretextos que los mexicanos no podemos, eso es lo que molesta.