Miércoles 10 de junio de 2020, p. 8

San Francisco. Bonnie Pointer, una de las integrantes originales del grupo The Pointer Sisters, conocidas por éxitos como I’m So Excited y Jump (For My Love), murió a los 69 años, informó el lunes la agrupación en su sitio web.

Las hermanas –Bonnie, Anita, Ruth y June– comenzaron a cantar en el templo de su padre en Oakland, California, y saltaron a la fama en la década de 1970.

El cuarteto ganó el primero de tres premios Grammy por su éxito de 1975 Fairytale, coescrito por Bonnie y Anita. Bonnie dejó el grupo a mediados de esa década y se convirtió en solista.