▲ Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez colaboran en esta iniciativa que beneficiará a La Casa del Actor. Foto cortesía del proyecto

La primera dupla

Marina de Tavira y Luis Gerardo Méndez integran la primera dupla, que el 19 de junio tendrá en sus manos el texto de Conchi León.

Aunque ambos dijeron estar emocionados de participar en este proyecto, Méndez confesó: Me cuesta mucho concebir el teatro a través de una pantalla; creo que todas las búsquedas son válidas, pero simplemente no conectaba con esa idea. Esta iniciativa me atrapó y la disfruto por esa falta de pretensión; es como hacer a un lado el telón y mostrarle a la gente cómo se gesta un proyecto escénico.

En la segunda sesión estarán Ludwika Paleta y Mónica Huarte (dramaturgia Reynolds Robledo); después Regina Blandón y Juan Manuel Bernal (Reynolds Robledo); Gabriela de la Garza y Alejandro Speitzer (Ximena Escalante); Alan Estrada y Alejandro de la Madrid (Conchi León) y, finalmente, Silvia Navarro y Andrés Zuno (Ximena Escalante).

Después de la contingencia sanitaria se espera presentar estas obras en un escenario donde resurgirá la magia del teatro; porque el espectador acude para ser sorprendido, sentir o emocionarse; a pesar de toda la tecnología, este arte no ha muerto, ni creo que muera; la gente sigue yendo a sentir a los recintos, puntualizó el director y productor Jorge Ortiz de Pinedo.

Las lecturas serán cada viernes, a las 20:30 horas, y los boletos estarán disponibles en https://iniciodesesionenvivo.ticpass.mx con un costo de 120 pesos por sesión y 650 por las seis.