Estoy en absoluto sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera , declaró May a Total Guitar, la revista de su especialidad más vendida en Europa.

Madrid. El músico y compositor Brian May fue elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por los lectores de la revista británica Total Guitar.

No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso , agregó.