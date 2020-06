▲ Oribe Peralta indicó que es tiempo de trabajar en la creación de un contrato colectivo para los jugadores, que beneficie a todas partes, pensando en el futuro de los jóvenes futbolistas mexicanos. Foto Jam Media

Sí lo haría, si con eso se va a ayudar a más personas que no tienen cómo solventar esta crisis, sin duda que lo hago. Somos humanos y debemos preocuparnos por los demás, auxiliar a los que están al lado y que realmente lo necesitan , mencionó.

Tope salarial

El Cepillo también se pronunció en favor de que en el futbol mexicano se establezca un tope salarial y se elabore un contrato colectivo de trabajo, como ocurre en diversas ligas del mundo.

En muchos países los jugadores tienen un convenio colectivo, en el cual se estipulan muchas de las prestaciones que deben tener. En México no lo tenemos, y si se quiere hacer uno, creo que sería bueno que tanto la asociación de futbolistas como la Liga y la Federación (Mexicana de Futbol) nos sentáramos a platicar sobre el contrato colectivo que beneficiaría a muchos, sobre todo a los más jóvenes, a los que tal vez no ganan tanto, pero tendrían una base sólida para poder defenderse , señaló.

Finalmente, el ex jugador de equipos como América y Santos Laguna aseguró que pese a la poca participación que ha tenido durante su estancia en Chivas (casi un año), está muy comprometido con el plantel dirigido por Luis Fernando Tena.