Lunes 8 de junio de 2020, p. 24

Washington. El ex secretario estadunidense de Estado Colin Powell respaldó ayer al aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden, uniéndose a un creciente coro de republicanos y líderes militares que critican al presidente Donald Trump, en medio de protestas a escala nacional que hoy cumplen dos semanas.

Decenas de ciudades, de costa a costa, fueron nuevamente escenario de movilizaciones. Miles se arrodillaron en la calle frente a la Casa Blanca al grito de: No puedo respirar . La cerca recién levantada alrededor de la Casa Blanca fue decorada por manifestantes con carteles en que se leía: Black Lives Matter y Sin justicia no hay paz.

En tanto, la presidenta del concejo municipal de Minneapolis, Lisa Bender, informó a CNN que el departamento de policía de esa ciudad será desmantelado; reconstruiremos un nuevo modelo de seguridad pública que realmente mantenga a salvo a nuestra comunidad , expresó.

Un pequeño grupo de manifestantes derribó la estatua del general confederado Williams Carter Wickha (1861-1865) en la antigua capital de la Confederación, el sábado por la noche, luego de un día de protestas mayormente pacíficas en Virginia.

Powell, también ex jefe del Estado Mayor, afirmó que votaría por Biden, al ir un paso más allá de otros republicanos que han dicho que no apoyan a Trump, pero no han respaldado a su rival demócrata.