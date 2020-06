Juan Manuel Vázquez

Lunes 8 de junio de 2020

Alejandra Tigre Jiménez eligió un camino alejado de la disputa. Después del de dar positivo por dopaje en enero, la boxeadora abrió una investigación, pero el resultado se confirmó como adverso, por lo cual el Consejo Mundial de Boxeo la suspende por nueve meses y restituye el título supermedio a la estadunidense Franchon Crews.

El veredicto lo acepta la Tigre, aunque no asume culpabilidad, pero lo hace para no prolongar este caso en un pleito legal. Acata la sanción, pero con la desilusión de que no se aclararon todas las dudas que surgen de su proceso.