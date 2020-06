Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 8 de junio de 2020, p. 4

Londres. Por tercera vez, la estrella de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor, de 31 años, anunció su retiro, tras haber ya puesto término a su carrera deportiva en 2016 y 2019.

Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura! , escribió McGregor, acompañando su mensaje con una foto junto a su madre en su cuenta de Twitter.

La figura irlandesa de la Ultimate Fighting Championship, principal organizador de combates de las MMA, tiene un récord de 22-4 y fue el primer luchador de la UFC en sostener dos cinturones de diferentes pesos al mismo tiempo.

McGregor había decidido una primera vez retirarse de las MMA en abril de 2016, antes de echarse atrás en su decisión tras haber negociado un nuevo contrato netamente revalorizado.