Reconoció que de manera jurídica, la AMF no puede hacer mucho por lo que vamos a presionar a la federación para que responda, se han dado largas a personas que trabajaron por años en el club, fueron muchas familias afectadas, en lo laboral y en lo económico. Yon de Luisa (presidente de la FMF) ha sido descarado al decir que apoya al jugador cuando en realidad no es cierto .

Después de seis meses de que desapareció el club Veracruz, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) están tranquilos en sus casas mientras que muchas familias enfrentan graves problemas por la deuda de 37 millones de pesos en salarios que no se ha pagado desde hace casi un año, lamentó Alfonso Rippa, asesor deportivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF).

Rippa indicó que el caso de Tiburones también debe servir para hacer conscientes a los jugadores de que no deben firmar dobles contratos o aceptar otro tipo de prácticas que lo afectan.

Jurídicamente su caso es más complicado, porque es difícil comprobar que se les pagaba cierta cantidad. El jugador debe ser consciente para romper este tipo de malos actos. Pueden hacer un convenio que señale ante la Federación cuánto se les paga en total, sí el club no quiere por temas fiscales es su problema, el futbolista tiene que saber respaldarse .

Shared Maldonado, ex nutriólogo del plantel, apuntó que los administrativos y algunos integrantes del área médica tuvimos que meter una demanda por separado, porque no estábamos afiliados a la federación debido a que no entrábamos a cancha .

Con tono de lamentación señaló: Sólo nos queda esperar, al no estar afiliados seremos los últimos en cobrar, además de que tenemos menor solvencia que los jugadores. Ahora, la federación parece que tomó de pretexto la pandemia para evadir este problema y no dar una respuesta .

En días recientes, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, aseguró que existe una fianza por un monto de 10 millones de dólares, que fue depositada por Fidel Kuri, para el pago de los salarios. No obstante, hasta ahora los ex integrantes del plantel veracruzano siguen sin recibir el dinero que les adeudan.