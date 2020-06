Tras resaltar que técnicos como Miguel Piojo Herrera están dando el ejemplo al aceptar ganar menos, opinó que no debe haber conflicto. Una alteración como la que provocó la pandemia siempre va a repercutir, no sólo en nuestra industria, sino en todas las personas y empresas. Hoy el futbol ha sufrido y debió detenerse para proteger la integridad de sus miembros , sostuvo.

Mario Trejo, ex directivo de Pumas y Veracruz, reconoció que existe una añeja costumbre de realizar contratos en dólares a los jugadores extranjeros, por lo que encuentra acertada la meta de ir reduciendo el número de foráneos y de buscar hacer nuevos convenios en pesos porque estamos en México y esa es nuestra moneda .

▲ Mario Trejo dijo que es comprensible el ajuste salarial a la baja. Foto Jam Media

Trejo admitió que los equipos ganan mucho dinero, “pero también tienen importantes egresos. Estoy convencido de que las televisoras y patrocinadores van a querer ajustar sus economías, entonces por eso todos debemos afrontar la situación con una mente muy abierta, con inteligencia y buenos propósitos para que esto no nos afecte en demasía.

Lo demás se acomoda, se ajustarán presupuestos, calendarios, se determinarán protocolos sanitarios, así como asuntos internos; es cuestión de criterios y ojalá no surjan los vivillos que quieren siempre sacar ventaja.

Destacó que el bolsillo de los clubes está muy golpeado, pues aunque no tuvieron ingresos debieron hacer pagos. “Ahí tenemos que ayudar todos, cooperar. No habrá cabeza que no entienda esto. Y cuando nuestro club esté bien, todos estaremos orgullosos de pertenecer, hay que sentirlo nuestro, defenderlo, cuidarlo y llevarlo por el mejor camino.

“Esto tiene que levantar, va a costar trabajo, quizás incluya inconformidades y asperezas por limar, pero hay que alinearnos para beneficio de nuestro futbol, de nuestra competencia… A estas alturas veo que ya muchos están con ganas de iniciar entrenamientos conjuntos, pero hay que tener cuidado, primero es la salud”, concluyó.