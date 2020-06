Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 2 de junio de 2020, p. 30

Yo quiero que sea un buen Congreso, que saquemos las leyes que se necesitan para ayudar a la gente, no para ver cómo arriba cada quien a sus ambiciones políticas , dijo la diputada del grupo parlamentario de Morena, Lilia Rossbach Suárez.

Luego de reprochar ante el pleno del Legislativo la falta de voluntad política para la aprobación de una reforma electoral de paridad de género, la diputada dijo que entre los diputados de su partido hay falta de autocrítica para sacar adelante el proyecto político que impulsa Morena.

A mí me duele muchísimo porque, finalmente, el proyecto para mí es fundamental. Lamento que no haya una meta común dentro de la bancada de Morena. Yo estoy decepcionada porque ésta es la primera legislatura que tenemos en el Congreso después de una Constitución de la Ciudad de México .

Se lamentó y se dijo profundamente decepcionada por no haber aprobado una iniciativa fundamental para beneficiar a mujeres y hombres por igual, y abonar a la paridad de género.

La reforma electoral que no fue dictaminada porque no se alcanzó el quórum legal, ya que diputados de Morena y de la oposición no se presentaron ante las comisiones unidas, establecía el concepto de violencia política de género y castigaba a quien la ejercía.