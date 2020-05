La aportación de Vian a la crítica de jazz consistió esencialmente en el rigor escritural y la toma de conciencia de que el jazz no debe ser considerado en sentido absoluto, sino en relación con su contexto, es decir, en función de su época. Vian sostuvo y defendió con toda su fuerza y vasto conocimiento las formas evolutivas, progresistas del jazz, ofreciendo así oportunidades a los estilos nacientes, a las formas nuevas y audaces. “El bop, un arte nuevo del que se empieza a hablar mal. Que tome la palabra Charlie Parker, él sabe de esto, él lo inventó”.

Vian vivió el jazz con intensidad y propugnó incansablemente la crítica imparcial, tolerante e instruida a los problemas técnicos que planteaba la música. Como músico, lograba escudriñar las entretelas y descifrar las aplicaciones y tendencias. Así pudo decir que un trombonista suena como suena porque se ha tragado una cabra mal criada o sostener que el orquestador Stan Kenton tiene tanta alma como un abrelatas .

La mayoría de las réplicas de Vian tiene un humor irresistible, incluso para un lector no iniciado en las cosas del jazz. Las cabezas de notas son curiosas: El Jazz es peligroso , Por qué detestamos el jazz , No escupas sobre la música negra , El racismo no ha muerto … Hay quien dice, al leer estos textos, que por medio de ellos se descubre al verdadero Vian, al jazzista-escritor, al escritor-jazzista. Y en eso hay razón. Si avanzamos en su literatura, en la obra puramente literaria de Boris Vian, la presencia del jazz es notada casi en cada momento por los lectores, al menos por aquellos que son capaces de escuchar su música.

En cada frase, en cada trazo escritural, Vian propone una utilización específica del jazz. Varcoquin y el Plancton es narrativa en jazz, insistente y omnipresente. En Escupiré sobre vuestras tumbas y Todos los muertos tienen la misma piel, el tempo narrativo es jazz puro. En La espumas de los días, la aproximación al jazz nos lo dice desde el prólogo: “ (En la vida)…Existen sólo dos cosas: el amor en todas sus manifestaciones, con chicas guapas y la música de Nueva Orleáns o la de Duke Ellington. El resto debería de desaparecer, porque el resto es feo”.

(continuará)

marquezernesto@yahoo.com