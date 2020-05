C

on relación a las declaraciones de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, de España, antitaurino para añadir credenciales, en el sentido de que le incomoda enormemente que se reivindiquen las corridas de toros como algo cultural , el maestro sevillano Paco Camino expresó –una expresión vibrante fue otro de los rasgos de su privilegiada tauromaquia– al portal Mundotoro en reciente entrevista:

Es un sinvergüenza. Me da igual decirlo, no me ha callado nadie en una plaza de toros, con miles de personas y dos pitones delante; no me va a callar ahora tampoco nadie desde un sillón en un despacho. No respeta nada. Lo que no le gusta, lo quita. Y tiene entre ceja y ceja acabar con el toreo. No sé qué le habremos hecho nosotros, pero él a nosotros nos está robando el segundo espectáculo de masas de este país y nuestra libertad para poder presenciarlo. Estoy muy descontento con la gente del Gobierno. Son unos golfos, el toreo era lo más grande, e insisto, nos lo están robando. Así es, inolvidable maestro, pero abundan quienes confunden la lucidez con sus fobias.

Por eso, con frecuencia los más altos niveles de gobierno lucen invaluables perlas de funcionarios semialfabetizados por la televisión en sus dos vertientes: violencia y vulgaridad. Fueron de pena ajena los lapsus de la entonces pareja presidencial del cambio –fallido– al llamar José Luis Borgues al escritor argentino o cambiarle de sexo a la escritora india Rabindranath Tagora .

En plenos afanes transformadores, otra perla de nuestras lagunas culturales televisivo-dependientes gringas fue la que lució la mismísima Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, desde donde un grupo de descerebrados tuvo a bien hacer mención en un cartelito, por no dejar, del poeta y escritor nayarita Amado Nervo, en el 101 aniversario luctuoso de su fallecimiento. Ahora no alteraron nombre ni cambiaron sexo, sino la nacionalidad del poco apreciado prosista mexicano, al convertirlo en uruguayo por el histórico hecho de que al hombre le tocó morir en Montevideo. Así andamos.