Domingo 31 de mayo de 2020, p. a12

Pieza literaria de la mejor factura, Asesinato, de Vicente Leñero (1933-2014), Premio Xavier Villaurrutia 2001, entre otros galardones, que integra la excelencia narrativa con la veracidad del documento: el asesinato de la escritora Asunción Izquierdo (Ana Mairena) y de su esposo, el político nayarita Gilberto Flores Muñoz, en su domicilio de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, es la historia que maneja el maestro Leñero para mostrar los intereses de la clase política y la alta sociedad de ese entonces. La Biblioteca Vicente Leñero reúne buena parte de su obra narrativa y en esta edición de Seix Barral muestra parte de ella, la cual ofrecemos a los lectores de La Jornada con autorización del Grupo Planeta México

Noticia de primera plana

(6 y 7 de octubre)

El viernes 6 de octubre de 1978, los diarios vespertinos de la Ciudad de México dieron a conocer el crimen con grandes titulares. El Diario de México cabeceó:

LOS FLORES MUÑOZ FUERON

DEGOLLADOS A MACHETAZOS.

Y Víctor Sánchez Baños y Alejandro Abrego escribieron en Ovaciones:

Horrible y en una forma por demás bestial fueron asesinados el director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, Gilberto Flores Muñoz, de setenta y dos años, y su esposa Asunción Izquierdo de Flores Muñoz, de sesenta y cinco años, cuando el matrimonio dormía en su recámara. A machetazos les desprendieron la cabeza de su tronco.

Hipótesis de la policía señalan que fueron más de cuatro los asesinos, quienes sanguinariamente dejaron el arma homicida –un machete de 45 centímetros– sobre el cuello destrozado de la señora Asunción Izquierdo.

A pesar de la vigilancia que existe alrededor del domicilio del que fuera gobernador del estado de Nayarit, los asesinos penetraron con facilidad a ese domicilio y asesinaron al anciano político y su esposa, por la madrugada.

Los hechos sucedieron en Palmas 1535, en las Lomas de Chapultepec. Primeramente mataron a don Gilberto y luego a la señora Asunción.

Gilberto Flores Izquierdo, de veintidós años de edad, nieto del político, pidió al pueblo mexicano apoyar urgentemente al gobierno federal para que no sucedan cosas como esta . No declaró en contra del gobierno, sino que únicamente pidió a todos los mexicanos que apoyemos al gobierno para que ya no suceda esto , repitió en innumerables ocasiones, con lágrimas en los ojos.

Descubren el cadaver

Don Gilberto y su esposa se acostaron aproximadamente a las 11:45 horas de ayer, según informó el nieto del matrimonio, Gilberto.

Esta mañana, como a las 8:00 am, Alicia Flores, de quince años y también nieta del matrimonio, se dirigió a la recámara de sus abuelos para despedirse, pues se dirigía ya a sus clases a la Universidad Iberoamericana, cuando se encontró un cuadro desgarrador: sus abuelos yacían bañados en sangre y el cadáver de doña Asunción aún tenía el machete sobre el cuello.

La policía que investiga el espantoso crimen –Judicial, Federal, Federal de Seguridad, Judicial del Distrito y División de Investigaciones– se encuentra desconcertada. Se encontraban en la residencia donde ocurrieron los hechos los cuatro nietos de las víctimas, cuyos nombres son: Gilberto, Alicia, Patricia y Alfonso, y además cinco personas que componen la servidumbre. Ninguno se enteró del asesinato del matrimonio Flores Muñoz Izquierdo.

Sin embargo, la policía detuvo a los carpinteros Delfín Vargas Sánchez, Luis López Méndez, un anciano de sesenta años de edad quien iba con su nieto Roberto López, de cinco años de edad, así como al chofer de la familia, León Sandoval, a quienes se les señala como principales sospechosos del crimen.