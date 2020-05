Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 30 de mayo de 2020, p. 31

Con temor o escepticismo, sanos o con enfermedades crónicas, confinados y a la espera de volver a caminar por las calles y sin dejar de buscar alguna remuneración para sus alimentos, los adultos mayores resisten con marcadas diferencias la emergencia sanitaria.

Bertha Hernández, de 72 años, es una de las 7 mil personas en ese rango de edad que, estima la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del gobierno local, viven solas y carecen de redes de apoyo familiar y social, por lo que el Instituto para el Envejecimiento Digno estableció un modelo de seguimiento –por medio de llamadas telefónicas, entrega de medicamentos a domicilio y apoyo en la realización de trámites–, aunque ella no está incorporada a ese programa.

Vive en un cuarto en la calle Chihuahua, de la colonia Roma, con cuatro perros: Palomo, Felipa, Movimiento Ciudadano y un chiquillo que es de mis vecinos pero me sigue , y compensa la pensión alimentaria que recibe del gobierno federal con propinas que se ganaba al barrer la calle y cuidar automóviles del personal de la Universidad Latina, pero por la emergencia sanitaria la escuela permanece cerrada; el otro día salí a las 6 de la mañana a barrer y no me dejó la patrulla, me dicen que me meta, por mi propio bien .