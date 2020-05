Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 29 de mayo de 2020

Alfonso Rippa, asesor deportivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), aseguró que después de que enviaron una carta a FIFA para exponer la desaparición del Ascenso Mx, el balompié mexicano quedó expuesto ante las decisiones que se han tomado y que han afectado a los jugadores. El camino será seguir tocando las puertas de los organismos internacionales , además insistirán en la firma de un convenio colectivo.

(El futbol en México) se ha venido manejando de una mala manera, no sólo ahorita, sino desde hace mucho tiempo, la única diferencia es que hoy ya se levanta la voz, se tocan puertas de organismos internacionales y somos escuchados porque tenemos la razón , dijo.

Lamentó que los directivos hayan aprovechado la pausa por el coronavirus para aprobar varias medidas que afectan a los futbolistas, como la suspensión del ascenso y descenso, así como la mudanza del club Morelia a Mazatlán.

Yon de Luisa (presidente de la Federación Mexicana de Futbol) apenas apareció luego de tres meses en los que aprovecharon y tomaron una mala decisión. México está siendo observado por FIFA, ahora les corresponde a los directivos corregir y no ser tan descarados con acciones que afectan al futbolista , sostuvo.