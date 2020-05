En abril, el padre y la hermana de Pedro comenzaron con síntomas de Covid-19. Para no exponer a Marcela a la enfermedad, ambos decidieron dejar de verse físicamente el 19 de abril.

Antes de la pandemia ambos habían vencido muchos obstáculos pese a su discapacidad, pues Marcela sufre de esclerosis múltiple y Pedro padecía de secuelas por mielomeningocele e hidrocefalia. Habían logrado salir de viaje solos, ir a varios estadios de futbol y hasta patinar en hielo, actividades que sus familiares no creían posible realizar.

“Es bien difícil porque no te puedes despedir de él; no puedes ni siquiera ir al crematorio, pues ahorita también está la situación de que sus cenizas están en la casa de su papá. Entonces, tampoco he podido ir para allá porque ellos todavía están pasando por esto, y es muy complicado, es muy difícil.

Es terrible no poder despedirte, darle las gracias por todo lo que vivimos juntos, es horrible y no se le desea a nadie , relata Marcela con lágrimas en su rostro.

Su madre de más de 60 años es la que se dedica a limpiar la casa y extremar medidas de desinfección para prevenir que haya contagios de Covid-19, pues sabe que Marcela forma parte de la población vulnerable.

Pese a que existe un protocolo para personas con discapacidad, la joven pide que haya más claridad en cuanto a su aplicación y apoyos, pues hace unos días solicitó a las autoridades la sanitización de su hogar, y es momento que nadie ha acudido a su domicilio.