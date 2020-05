Pl

Periódico La Jornada

Lunes 18 de mayo de 2020, p. 4

Londres. El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, adelantó que el atletismo podría tener que seguir los pasos del futbol alemán y desarrollarse sin espectadores en los estadios. A corto plazo, tendríamos que avenirnos a esa regla, afirmó el federativo al portal británico Inside the Games. Admitió que esa no es la solución ideal, pero al menos permitiría a los atletas volver a competir y terminar algunos de los encuentros internacionales. No podemos pasar por alto ni hacer oídos sordos a lo que nos dicen los gobiernos locales y las autoridades de salud pública, agregó en alusión a las medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Comentó, no obstante, que World Athletics ha creado una ventana de oportunidades para la celebración de los campeonatos nacionales entre el 8 y el 9 de agosto, y afirmó que existen señales alentadoras después de las recientes conversaciones con el Consejo Europeo.