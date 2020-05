Ángel Bolaños Sánchez y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 16 de mayo de 2020, p. 30

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Isabela Rosales Herrera, de Morena, dispuso la reanudación de las actividades legislativas a partir del próximo lunes y convocó a sesión del pleno el martes, a las 11 horas, en forma presencial, con la finalidad de discutir y, en su caso, aprobar reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Poder Legislativo.

Con esto se busca permitir la realización de sesiones plenarias y de comisiones vía remota y turnar las iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que de no ser expedidas antes de junio serían inaplicables para el próximo proceso electoral.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que se reunirá con los diputados del Congreso capitalino a fin de conocer el esquema que plantean para realizar las sesiones por videoconferencia.

No sé exactamente cómo lo están planteando, pero me parece bien que empiece a trabajar el Congreso de la ciudad; hay varios pendientes, pero guardando la sana distancia y todas las especificaciones que ha dado la Secretaría de Salud en medio de la emergencia sanitaria para que no se pongan en riesgo .