Los Ángeles. Hollywood puso en pausa muchos grandes estrenos a causa de la pandemia del coronavirus, pero ese no necesariamente ha sido el caso de los juguetes y la mercancía relacionados con esas cintas.

El tren ya había arrancado con estos juguetes y no había manera de detenerlo , dijo James Zahn, editor de la revista especializada The Toy Insider. No espera que esos productos se vendan con tanta rapidez sin una película que los apoye, pero cree que ponerlos en venta ahora es posiblemente una mejor opción que guardarlos en un depósito, que para él sería el peor escenario posible.