En el corto de tres y medio minutos, titulado New York, New York, el realizador captó la Gran Manzana en plena emergencia sanitaria y muestra imágenes de lugares vacíos, desde el Bronx, Manhathan y el puente de Brooklyn hasta el Yankee Stadium, mientras suena la icónica canción de Frank Sinatra.

Protagonizada por Chadwick Boseman (Pantera Negra), Jonathan Majors (The Last Black Man in San Francisco) y Paul Walter Hauser, con quien ya trabajó en su anterior película Infiltrado en el KKKlan, la cinta llega al servicio de streaming, como anunció el director a través de Twitter.

Da 5 Bloods será el primer largometraje de Spike Lee en la plataforma, aunque ya trabajó con ella en la serie She’s Gotta Have It’, adaptación del filme del director. Su cinta anterior, Infiltrado en el KKKlan ganó el Óscar a mejor guion adaptado, que fue la primera estatuilla que conquista el cineasta.