El problema es que el tango se paró antes que nadie y volveremos después de todos , reflexionó Bottaro quien acostumbraba bailar tres veces por semana. Pasaba 10 o 12 horas abrazado a alguien , precisó para definir su abstinencia. Emocionalmente me golpea mucho, pero más temo lo que sucederá después de la cuarentena, qué forma tomará la milonga, porque puede mutar en algo peor que el virus , sostuvo.

Mientras no exista un acercamiento el tango es inviable , aseguró en entrevista Marcelo Bottaro, presidente de la Asociación de Milongas con Sentido Social.

Sin lugar de encuentro en la plaza Dorrego del Barrio de San Telmo, donde cada domingo se improvisaba una milonga, y con todos los centros culturales cerrados por la cuarentena, los tangueros han recurrido al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para negociar los subsidios que recibirá el sector en virtud de la Ley de Fomento a las Milongas, aprobada en 2016 y reglamentada un año después.

El presupuesto original para el régimen de la milonga será de 130 mil 909 dólares, monto que se ha mantenido invariable pese a que la inflación acumulada desde 2018 es de 109.2 por ciento.

En 2019, 54 milongas se repartieron el subsidio ofrecido por la gestión local, y aunque el Ministerio de Cultura de la capital se ha comprometido a aumentar 50 por ciento la partida, se espera que 120 milongas se postulen este 2020 para recibir la prestación.

El gobierno nacional de Alberto Fernández tampoco ha pensado en una ayuda destinada en específico a este sector, así que cada tanguero debe tratar de encajar en alguna de las prestaciones generales que ofrece el Ejecutivo a trabajadores independientes y autónomos.

Yo y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así , reza el tango Paciencia creado por Francisco Gorrindo en 1937 y musicalizado por el compositor Juan D’Arienzo. El mejor pronóstico prevé que las milongas se reanuden en el verano austral, si no el año que viene. Están comprometidas dada la cercanía y proximidad y estrechez del abrazo , exclamó Viola. Es un límite que no presenta ni el cine ni el teatro .