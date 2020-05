Alondra Flores Soto

La librería A Través del Espejo, en la colonia Roma, cerrará de manera definitiva con el final del aislamiento. El olor a papel viejo por los estrechos y azarosos pasillos ya no estará más. La gentrificación puso la sentencia y la cuarentena por el coronavirus adelantó la ejecución.

La propietaria, Selva Hernández López, anunció el pasado 2 de mayo en Twitter: Estoy planeando un buen funeral, o más bien un homenaje, para la librería que fundó mi mamá en 1995. Será apenas acabe el confinamiento y durará un mes .

Hoy están, mañana quién sabe , advertía un profético letrero entre los anaqueles antes del enclaustramiento como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19. Nos dejó en una situación muy vulnerable, muy delicada , relata Hernández, quien asumió la posesión de la librería hace seis años tras la muerte de su madre, Silvia López Casillas, fundadora del negocio en Álvaro Obregón, cuando la Roma era un barrio popular.

El antiguo dueño del local falleció recientemente y el heredero tiene mejores ofertas de renta, por lo que ya se había pactado entregar el sitio al término del contrato, en septiembre. Aunque es un negocio rentable, no es boyante. Vivo al día, porque vendemos libros. Desde marzo las ventas se fueron al suelo, ya no pude pagar abril y mayo .

De hecho, al buscar otros locales comprobó que los precios en la zona suben hasta el triple y son más pequeños. Por la crisis sanitaria no logró reunir el alquiler, por lo que la entrega se hará antes. “Es el destino de los negocios de las zonas que se gentrifican”, asume con resignación y pesadumbre. La venta de libros no puede soportar la renta en un lugar como éste .

Un gato negro recibía a los visitantes de A Través del Espejo, con mirada verde y rabo bamboleante, como el sonriente Cheshire. Su nombre es Gunther y en realidad es una gatita que ha sido parte de la esencia del sitio entre los más de 250 metros cuadrados y 100 mil ejemplares que serán rematados o rescatados. El destino de muchos más aún no se sabe.

Formamos parte de la Red de Librerías Independientes, que ha estado muy activa con la contingencia observando lo que sucede, muchas están a punto de cerrar porque de por sí ya estaban en números rojos . Apunta: Las librerías son el eslabón más frágil de la cadena del libro .

No es un comercio el que cierra, sino una caja de Pandora. Además, una fuente de empleo de unas 20 personas, 15 de ellas permanentes.