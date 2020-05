Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de mayo de 2020, p. 7

Mala Malena es un mujer que vive en una relación de pareja tan violenta como apasionada ; ahora con la pandemia el vínculo se rompió y tiene que dejar su casa, pero –es difícil imaginar– que las chicas malas no se van sin nada .

Esta es la primera obra de teatro corto en casa, escrita y dirigida por Maya Zapata, con la actuación de Mayra Batalla, la cual se estrenará el viernes 8 de mayo por Internet como una gran oportunidad de seguir conectado con el público a pesar del encierro .

Maya Zapata contó a La Jornada: Es una historia en la que muchas mujeres hemos estado involucradas alguna vez en la vida; la cual resulta muy difícil, primero para despegarse y, en segundo, de mejorarla porque se necesita mucho valor de ambas partes .

Violencia de género generacional

En esta compleja situación, una pareja pide ayuda, pero cuando parece que lo están logrando llega la pandemia, los enfrenta con sus peores armas; ellos estaban desprevenidos y no lo logran .

Mala Malena no es sumisa, trae a cuestas una carga generacional de mujeres abusadas por hombres. Desde pequeña se le encomendó la misión de no ser igual a sus ancestras y se ha encargado de convertirse en una guerrera .