No conocemos el futuro. Lo que sabemos son las propuestas que han sido realizadas, la posibilidad de que haya más sustituciones y partidos que no tengan forzosamente dos veces 45 minutos , indicó Gordon Taylor, presidente del sindicato de los futbolistas ingleses a la BBC.

Algunos jugadores del campeón del futbol italiano fueron filmados y fotografiados a su llegada a sesiones de entrenamiento individuales, entre ellos el defensor Daniele Rugani, uno de los tres futbolistas de la Juventus que dio positivo por Covid-19 en marzo.

Bologna y Atalanta informaron mediante comunicados que algunos de sus jugadores comenzaron a entrenar de forma individual, mientras los planteles de Sassuolo y Lecce retomaron las prácticas el lunes. El gobierno italiano confirmó el domingo que los deportistas profesionales, de disciplinas tanto individuales como de equipos, podrían volver a entrenar. Sin embargo, aún no está claro si se permitirá que la Serie A cierre su temporada.

El ministro de Deporte italiano, Vincenzo Spadafora, reconoció ayer que el futuro del torneo de futbol de ese país aún es incierto, y será hasta finales de mayo que se decidirá la reanudación o suspensión definitiva.

El 4 de mayo abrimos los entrenamientos individuales, el 18 permitiremos los de los equipos y al final del mes se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que Francia y suspender, pero yo no quiero esto , explicó a un diario milanés.

Se espera que funcionarios del Ministerio de Deporte y de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) se reúnan esta semana para discutir las directrices médicas para las sesiones de entrenamiento y los partidos.