Al señalar que la reapertura del centro de abasto está programada para el 11 de mayo, admitió que para los locatarios es muy difícil controlar que se respeten las medidas de prevención fijadas por las autoridades por la cantidad de personas que acuden a dicho mercado y no queremos que esto se nos vaya a salir de control, tanto por la clientela como por nosotros .

El comerciante destacó que si bien los locatarios dedicados a la venta de alimentos no preparados como carne, pollo, huevo, cremerías, verduras y frutas no se vieron afectados por la emergencia en sus ventas, ya que han tenido un repunte, pero en el caso de las actividades no esenciales y la venta de comida preparada hubo un desplome de hasta 80 por ciento.

Por ello, dijo, “para muchos va a ser un respiro cerrar y para otros un descanso, porque en los locales de básicos ha habido mucha gente, y pues ellos son los que más riesgo tienen al tener contacto con la gente.