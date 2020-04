Rosalía A. Villanueva

El multimedallista mundial paralímpico Diego López afirma estar tranquilo y enfocado a lo que se puede hacer, aunque es algo difícil por lo que estamos viviendo con la pandemia del Covid-19 , pero eso no significa claudicar en las metas que se ha forjado para estar en el podio en Tokio en la natación.

Estamos encerraditos, sin poner en riesgo la salud física , dice el clasificado a la justa japonesa, considerado un potente ganador de preseas en las pruebas de velocidad, donde posee récords del mundo.

Diego cumple el confinamiento y lo hace de forma especial al compartirlo con su familia, porque no había tenido la oportunidad de estar con ellos desde hace tiempo luego que dejó su natal Xalapa para vivir y entrenar en el Centro Paralímpico de la Ciudad de México, que se encuentra cerrado hace más de un mes por la emergencia sanitaria.

“Estoy aislado con mi familia y tenía tiempo que no disfrutaba estar con mis papás. No nos quedamos en Xalapa y nos venimos a la casita que tenemos en Otates, en el municipio de Actopan, Veracruz. No son vacaciones, porque yo no he dejado de entrenar.

Sigue entrenando