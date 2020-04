Dpa y Notimex

Periódico La Jornada

Viernes 24 de abril de 2020, p. a11

Londres. El tenista británico Andy Murray admitió que recientemente estuvo enfermo y presentaba síntomas de Covid-19, pero no se realizó prueba alguna, ya que mejoró rápidamente.

“Hace unas cuatro semanas estuve un poco enfermo y no sé si fue por el coronavirus o no. No me hice ninguna prueba, ya que entiendo que los tests están destinados para las personas que se encuentren graves o para los trabajadores sanitarios”, comentó.

Murray, actual número 129 en la lista Asociación de Tenistas Profesionales, mostró su lado escéptico y vaticinó que el tenis será uno de los últimos deportes en volver a la actividad después de la recuperación de la pandemia. Me sorprendería que se volviera a jugar al tenis en septiembre , dijo el nacido hace 32 años en Glasgow, Escocia. Será uno de los últimos deportes en volver a la normalidad , añadió en su presagio durante una entrevista a la cadena CNN.

Asimismo, consideró que los Grand Slams deberían otorgar menos dinero en premios para que éste se reparta en certámenes de menor jerarquía.

“Los jugadores que se encuentran por debajo del puesto 250 de la clasificación mundial están en un grave problema al no tener ingresos. Cuando ves que los Grand Slams reparten más de cuatro millones de dólares, piensas que se debería bajar y destinar ese dinero en competencias más pequeñas o reservarlo para cuando ocurre una situación como la que se está viviendo y poder ayudar a quien lo necesita”.