Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 23 de abril de 2020, p. 7

Cuando el niño Gabriel vivía en la casa de sus abuelos maternos, en Aracataca, el coronel Nicolás Márquez solía llevarlo a ver películas al teatro Olympia.

Eran cintas de vaqueros, casi todas protagonizadas por Tom Mix, cuya trama el pequeño debía repetir al día siguiente en el comedor, por orden de su abuelo.

Esto lo relata Gabriel García Márquez en su autobiografía, Vivir para contarla. Me hacía contar la película en la mesa, me corregía los olvidos y errores y me ayudaba a reconstruir los episodios difíciles. Eran atisbos de arte dramático que, sin duda, de algo me sirvieron , escribió el premio Nobel. Fue así como el cine entró en la vida de García Márquez antes que la literatura, incluso mucho antes de que aprendiera a leer y a escribir.

La anécdota la dio a conocer el Centro Gabo, proyecto público-privado-académico pertenciente a la fundación del mismo nombre, que busca proteger y difundir el legado del escritor.