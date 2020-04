Héctor, de los tres hermanos el que tiene mayor experiencia y en términos reales el único que está en posibilidad de calificar, se cuenta entre los atletas a los que le beneficia que los Olímpicos de Tokio 2020 se hayan reprogramado a 2021.

La meta era calificar este año, pero ahora tengo un poco más de confianza, porque me da un año extra de preparación. En el criterio de mi prueba tengo tres posibilidades de calificar en 200 mariposa, donde existe la mejor oportunidad; actualmente poseo la marca B (1:59.13 minutos), pero eso no me asegura al 100 por ciento un pase a Tokio, por lo que estoy buscando el pase garantizado con la marca A (1:56.48) , explicó.

Para estar en la cita olímpica este año, Ruvalcaba tenía opciones en dos competencias de Estados Unidos, en mayo y junio, que como en el resto de los deportes, fueron canceladas.

Todavía nada puede saberse de cómo y cuándo se reanudarán los selectivos, pero el nadador confía en que podrá mantenerse en buen nivel y llegar bien preparado.