Enrique Bonilla, titular del máximo circuito de la Federación Mexicana de Futbol, puntualizó: Queremos inversionistas que sepan que su dinero no se va a perder, que van a tener un periodo para poder juntar (recursos) y buscar estar en la Liga Mx . Sin embargo, eso no será factible pronto –atajó–, ante los rumores de que Celaya y Atlante estarían próximos a llegar a Primera División.

Eso detona la necesidad de hacer una propuesta diferente, se les sugiere el plan de rescate con la vista de actuar de inmediato, más un cambio hacia el mediano y largo plazos.

Refirió: Dan la instrucción de que busque los recursos de la Liga Mx para sacar adelante este proyecto, eso hice y conseguí los recursos. Lo que me extraña mucho es que salgan a expresar todo lo contrario. Lo que se hace es tratar de rescatar a clubes y jugadores (para que no) se queden sin cobrar, porque varios equipos no iban a poder pagar .

Sobre lo que sigue, indicó: Se va a trabajar en mesas de trabajo, de tal manera que las reglas sean claras para todos , y ahora hay que llevar la propuesta al comité ejecutivo de la FMF y a la asamblea general, y ahí se debe tener 80 por ciento de votos; si no se logra, la división de ascenso estará en el problema de sacar recursos de algún lado para atender sus contingencias y pagar a los jugadores .

La meta principal es “generar un proyecto sustentable y tener recursos para atender a una división tan cara como es la Liga Mx, si hoy día (los de Ascenso) no pueden, imaginen cuando suban; tendremos casos como Lobos BUAP, Chiapas, Querétaro, Veracruz… Lo que hacemos es un parteaguas, restructurar para crecer sólidos, de otra forma seguiremos con jugadores que no puedan cobrar, equipos que no pagan y un espectáculo al que van mil aficionados en promedio”.