Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 21 de abril de 2020, p. 31

En una plaza Garibaldi semivacía, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, mariachis batallan para no abandonar su oficio. Desde las 11 horas, aproximadamente, sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas varios de ellos, sin cubrebocas, guantes o algún tipo de protección, abordan a los automovilistas para ofrecer sus servicios o al menos cantar una canción.

Con sus trajes de charro y guitarras en mano, entre otros instrumentos, los músicos se resguardan del intenso calor bajo una marquesina del Museo del Tequila y el Mezcal y esperan que alguna persona llegue y los solicite para un evento o para cantarles un par de melodías.

En los alrededores de la plaza no se observa ningún tipo de actividad, donde lugares emblemáticos, como el Salón Tenampa, permanecen cerrados; sólo se ve a músicos dispersos y algunas personas en situación de calle, panorama que, lejos de ser la plaza alegre de siempre , hoy se observa desangelada.

Jorge Luis García, integrante del mariachi Sol Michoacano, comenta que trabaja sin seguridad social y que por la contingencia sanitaria ha visto mermados sus ingresos. “No quisiera salir por la pandemia; me gustaría quedarme en casa, como hace la gran mayoría de gente, incluso mi familia me dice que no salga porque contraeré la enfermedad, pero este trabajo no me lo permite.