Alejandro Cruz Flores y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 20 de abril de 2020, p. 32

El Gobierno de la Ciudad de México afirmó que hasta ayer por la mañana los 54 hospitales de la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) que atienden pacientes con Covid-19, administrados por los gobiernos federal, capitalino y del estado de México, están a un 26 por ciento de ocupación en promedio.

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Salud local admitieron que hay algunos hospitales que llegan a una capacidad de 80 por ciento, especialmente el General de Tláhuac, uno de los cuatro nosocomios capitalinos que están en proceso de reconversión para la atención de pacientes con coronavirus.

A ese nosocomio llevó Eduardo Morelos a su padre, quien es sospechoso de Covid-19, pero le dijeron que no tenían camas y lo remitieron al hospital Belisario Domínguez, en Iztapalapa. Allí me dijeron que le daban atención a mi papá, pero no se podía quedar porque no hay camas , expresó.