Viernes 17 de abril de 2020, p. a12

Elsa García se encaminaba a su último año como gimnasta, pero el aplazamiento de los Juegos Olímpicos pospondrá su retiro y le extiende la posibilidad de calificar a la justa en la prueba del all around, tras superar una operación de espalda que la dejó fuera un año, luego de que junto con el equipo tricolor fallaron en el intento de conseguir un boleto, que habría sido histórico para México, y de que los lugares individuales por aparatos ya fueron asignados en copas mundiales, a las que no asistió.

La gimasta regiomontana comparte en entrevista lo que le ha significado la situación mundial por el coronavirus:

Me provoca todo; al principio estaba enojada, con la incertidumbre de si aplazaban los Juegos o no; ya con la postergación le ponemos una palomita a ese tema y a reagendar nuestra vida , plantea la atleta de 30 años, quien fue catalogada como la más elegante por la Federación Internacional de Gimnasia.

“En efecto, tenía pensado retirarme después de estos Juegos y empezar una nueva etapa de mi vida, pero el sueño sigue ahí y creo que he realizado todo lo posible para clasificar: superar una operación de espalda, regresar, asistir a las competencias internacionales el año pasado y ahora estoy cerca de lograr este segundo sueño de ir a los Olímpicos.