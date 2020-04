▲ Si los equipos me llaman, no puedo quedarme en casa, prefiero trabajar, dijo el técnico mexicano. Foto @CDLeganes

Evocó que Miguel Mejía Barón “me llamó para colaborar con él en la selección de México; me dijo: ‘me acaban de nombrar y quiero que vengas’; yo le comenté: ‘Miguel, no me puedo ni mover’, y me aclaró: ‘no te quiero de jugador, sino como auxiliar’, y acepté. He sido un hombre muy afortunado”, declaró a medios oficiales de La Liga.

Antes de retirarme nunca pensé en convertirme en entrenador. Estudié administración de empresas y pensaba que a eso me iba a dedicar. Durante mi etapa como jugador fui muy normal, pero tuve mucha suerte de incluso jugar en Europa . Detalló que para interesar en el viejo continente tuve que armar un video con mis mejores jugadas, las mejores para que me aceptaran .

Siempre fui un jugador de medio pelo, como decimos en México, un jugador promedio, no destacaba por nada. Técnicamente era pobre, tácticamente veía cosas que ayudaban al equipo. Era un jugador regular, pero muy competitivo. Pero de ahí en fuera no tenía nada en especial , afirmó en entrevista con La Liga española.

El Vasco explicó que tácticamente siempre intentó ver más allá de lo que se desarrollaba en la cancha, virtud que sería vital para lo que le esperaba en los banquillos de clubes y combinados nacionales.

Atlante, Pachuca, el Tri, Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Español, la selección japonesa y la egipcia, Al-Wahda y ahora Leganés, han formado parte de la trayectoria técnica de Aguirre.

El Osasuna me buscó después del Mundial 2002, el cual aún me duele mucho por la eliminación contra Estados Unidos. A mi llegada perdimos siete de nueve partidos y estaba seguro de que me echarían. Pero todo cambió cuando le ganamos al campeón liguero vigente: el Valencia , reveló.

Aguirre logró hacer del Osasuna un equipo de primera división, lo llevó a una final de la Copa del Rey, a jugar la Liga de Europa y al cuarto lugar liguero en la temporada 2005-2006, lo cual le valió para acceder a la fase previa de la Champions.

Los equipos me llamaban, ¿y yo qué hacía? No podía quedarme en casa, prefiero trabajar. Así fue en cada uno de los que estuve. Tras la Copa África que no pude ganar con Egipto, me llama el Leganés y aquí estoy, sufriendo como perro, pero disfrutando , comentó.

Antes de la pausa por la pandemia de Covid-19, Aguirre y el Leganés quedaron en la penúltima posición de la tabla con 23 unidades, a tres de dejar la quema de descenso.