Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 14 de abril de 2020, p. 30

Vecinos de Cuautepec, en Gustavo A. Madero, obtuvieron de un juez federal, en marzo pasado, una suspensión provisional en contra de la construcción del Cablebús de Indios Verdes a Barrio Alto, informó el abogado de los quejosos, Antonio Ortega Barco.

En un comunicado, advirtió que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no han demostrado la legalidad, la constitucionalidad y que la obra no causa perjuicio al interés jurídico de los habitantes de la zona.

Explicó que el documento establece que el proyecto es de orden público y podría seguir su construcción, siempre y cuando no cause perjuicio a los quejosos que firmaron el amparo. Con esta decisión, abundó, los vecinos no pueden ser desalojados ni pueden ser molestados de la posesión de sus bienes inmuebles.

El Cablebús no puede ser construido por abajo, por arriba ni por los lados hasta que se resuelva el juicio constitucional; esto quiere decir: hasta que la autoridad logre demostrar que la construcción del Cablebús es legal, constitucional y no afecta derechos de los gobernados, como los derechos de propiedad, de posesión, a un medio ambiente sano y a la privacidad , destacó.

El juicio fue iniciado por 3 mil personas; sin embargo, sólo fue ratificado por 250. La sentencia definitiva se dará después del 5 de mayo, fecha en que podrían regresar a trabajar los juzgados federales por la emergencia de Covid-19.