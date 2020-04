Mexicali. BC., Me ocurrió algo increíble. Me acaban de sacar de Superchivas Islas Agrarias por ser enfermera , informó la asistente médico Merliz Montoya Palafox en redes sociales, luego de que el gerente del citado supermercado le prohibió entrar a comprar víveres –pues portaba el uniforme de la clínica donde trabaja, en Mexicali– quien le dijo que actuaba por disposición oficial . Agregó que salió del lugar llorando, sin comprar la despensa que necesitaba, luego de concluir su turno laboral.

Horas después, la empresa de origen mexicalense se deslindó de la actitud de su empleado. Aseguró que no correspondió a sus valores, y localizó a Montoya para ofrecerle disculpa pública por el hecho. Las autoridades no han reaccionado.

De la sorpresa al llanto

La enfermera narró que la tarde del sábado, una vez que concluyó su turno de trabajo, visitó el mercado Superchivas ubicado en la carretera a la comunidad Islas Agrarias del municipio de Mexicali, cuyos empleados le cerraron el paso.