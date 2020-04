Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 13 de abril de 2020, p. 4

En San Cristóbal Huichochitlán, estado de México, fluía un rumor sobre una enfermedad que avanzaba. La boxeadora Ibeth Zamora, campeona mundial del CMB en peso mosca, estaba completamente concentrada en la preparación de su regreso al boxeo para el 28 de marzo pasado. Desde 2018, por asuntos administrativos y contractuales, no defendía su cinturón y este compromiso la tenía ocupada sin distracciones.

Cuando el cierre de establecimientos y el aislamiento por cuarentena fue necesario, el pequeño pueblo cercano a Toluca se quedó desierto. Los habitantes –cuenta Ibeth– se dedican a la confección de gorras y sombreros, el tejido de palma muy solicitado para el Domingo de Ramos en la Semana Santa; toda esa actividad y mercancía se quedó en casa de los artesanos.

Me tomó por sorpresa porque yo estaba muy concentraba y de pronto se vino toda la serie de medidas , relata Ibeth; el pueblo cerró comercios y las calles se quedaron vacías, fue sorpresivo para mí porque estaba muy metida en lo mío sin revisar medios de comunicación ni redes sociales, como si estuviera aislada del mundo y sólo pensaba en mi entrenamiento .

Con la expansión de la cuarentena también se sucedieron las cancelaciones de actos masivos; como fichas de dominó hubo anuncios de actividades y competencias que se anulaban. La pelea de Ibeth no sólo era una defensa de su campeonato, sino el regreso a la visibilidad de los aficionados y de una industria donde quien no pelea no existe.