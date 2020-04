La presidenta del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares expuso que es entendible que mucha gente tiene que salir a trabajar porque vive al día, pero que apliquen las medidas sanitarias necesarias y hasta en exceso, pero si pueden quedarse en su casa, que se quedan en su casa y no se arriesguen, porque es horrible .

No, nunca ha sido un mito; la realidad la tenemos miles de personas que lo estamos viviendo en nuestras casas, y algunas que ya no van a poder contarlo , como el caso de su tío –dedicado al comercio en Tepito–, dijo con la voz entrecortada, quien falleció el viernes a consecuencia de Covid-19, mientras su tía y primos permanecen hospitalizados, también por la enfermedad.

El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad pulmonar severa Covid-19, no es un mito, y cuando te toca a ti y a tu familia es una pesadilla que no se la deseas a nadie , señaló la diputada federal y lideresa de comerciantes de Tepito María Rosete, al recordar que en los días más complicados de su estado de salud pensé que iba a morir .

Convalesciente, dijo en entrevista vía telefónica que es como si se tratara de una película de ciencia ficción en la que el humano es el ser más vulnerable del mundo, con lo que no importa si es líder o no, si tiene dinero o no, o cuál es su ideología”.

La también diputada federal por el partido Encuentro Social mencionó que al tercer día de su aislamiento su hijo, su nuera y sus tres nietos manifestaron los síntomas del contagio de Covid-19, porque todos tenían temperatura. Yo me volvía loca; no sabía qué hacer y sin poder hacer algo por mi hijo que estaba solo con su familia. Todos estaban mal, es la locura .

Mencionó que no supo dónde ni cómo se contagio de Covid-19, pero no requirió internamiento hospitalario, aunque es atendida por uno de sus primos, quien es médico, y quien la auxilió desde el inicio del padecimiento, que detectó por la pérdida del olfato.

Rosete prevé realizarse una nueva prueba de laboratorio el próximo martes, a fin de conocer si ya está liberada de la enfermedad.