Todo cabe en un minuto sabiéndolo acomodar . Olvidemos lo facilón de la paráfrasis y sin más concedamos que no miente, y que la forma poética occidental por excelencia es capaz de aceptar cualquier temática: lo jocoso, lo dramático, lo trágico, lo…

Por ello, aunque no nada más, es que repetidas veces –bien que presencialmente, no por escrito– me he atrevido a decir que no conozco mejor maestro de poesía que practicarlo, leerlo, analizarlo…

Pero hablando de personas, no de formas, un maestro sobresaliente es Ramón Iván Suárez, de quien citaremos, para finalizar, su Tai Chi:

Molde que fluye, río que demora / su curso en la raíz del sauce,/ viento / que acaricia el bambú con ritmo lento, / ritmo que atrae pájaros y aurora. // Respiro el Tao en cada movimiento / si lo ejecuto en El Aquí y Ahora / y estoy en la energía protectora / donde se juntan alma y pensamiento. // Ser uno con el Todo y en la Nada / ser el vacío de la Nada en Todo / como el bambú que atrapa en cada codo // el vacío y es música sagrada. / El universo vibra de este modo / en el cuerpo que danza y en la espada.