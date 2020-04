Camilo Romero, ex jugador de Chivas, lamentó que la buena racha que empezaba a tener el conjunto rojiblanco en la Liga Mx se haya visto interrumpida por la pausa en el torneo, debido a la actual pandemia de coronavirus; sin embargo, confió en que el equipo retomará en poco tiempo el nivel futbolístico pese a la escasa actividad que ha tenido en las semanas recientes.

Estamos trabajando de maravilla, tenemos tres preparadores físicos preparando las rutinas, incluso a veces a doble sesión. Nos costó mucho el inicio del torneo con las contrataciones, pero al final el equipo venía creciendo. Cuando todo esto regrese queremos marcar diferencia , dijo en entrevista con ESPN.

En tanto, Amaury Vergara, presidente de Chivas, aseguró que los directivos del futbol mexicano no han pensado en cancelar el torneo Clausura 2020, pero sí han analizado las alternativas para poder concluirlo. En entrevista, el dirigente también indicó que el Apertura 2020 podría sufrir modificaciones en su formato para poder finalizar a tiempo el presente año futbolístico.

A su vez, el ex jugador rojiblanco Ángel Reyna afirmó que la falta de títulos en Chivas se debió a que Jorge Vergara, otrora dueño del equipo y quien falleció el año pasado, no fue asesorado por las personas adecuadas, ya que hubo gente que no aportó nada al equipo pero sí obtuvo beneficios económicos.