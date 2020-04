Cardona indicó que las personas interesadas pueden donar alimentos no perecederos y que no requieran preparación, o depositar dinero a un par de cuentas bancarias, para lo cual hay que contactarse a los celulares 55-8439-4070 o 55-6039-6518. Asimismo, advirtió que cientos de trabajadores sexuales –en particular de las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan– fueron expulsadas de los hoteles donde vivían y trabajaban con el pretexto del coronavirus, por lo que muchas de ellas tuvieron que dormir en las calles y hoy se encuentran una situación de gran vulnerabilidad.

La enseñanza a futuro de todo esto es la importancia de que sean reconocidas como trabajadoras y como parte de la sociedad, porque así sería posible que accedieran a beneficios que no tienen, como atención médica , dijo Cardona, quien puntualizó que hasta ahora no han identificado casos de trabajadoras sexuales con Covid-19.