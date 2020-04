¿Cómo ves la embestida de este virus?, le pregunté de inicio. Incierta en extremo, pues va a impedir el lucimiento de los sectores, perjudicándolos a todos, respondió. Como siempre, habrá unos más afectados que otros, acoté. Desde luego, añadió, y aunque unos afirmen que los más perjudicados son los ganaderos por los enormes gastos que exige la crianza de los toros, me parece que en primer término lo van a resentir los toreros, que sólo por excepción reciben salarios dignos, por lo que las estrecheces son antes, durante y después de la pandemia. Sin embargo, empresas y ganaderos no podrán invocar el serio trastorno que está causando la cuarentena para persistir en sus mismos errores.

Sin cubrebocas ambos, tuve oportunidad de saludar y conversar con Manuel del Prado El Triste, en su juventud novillero que actuó en la Plaza México, en la Santa María de Bogotá, en el Nuevo Circo de Caracas y en varios cosos españoles, asesor de toreros y gestor pero, sobre todo, hombre sensible y pensante, cuyo amor por la fiesta de los toros no le impide cuestionarla, como ocurre con tantos otros.

Urgen como nunca, enfatizó del Prado, toros y toreros que puedan y sepan dar espectáculo, que no es precisamente cortar orejas a toros tontos, sino ante reses con transmisión, y emocionar a la gente al grado de querer verlos de nuevo el siguiente domingo. Oficio tienen muchos toreros; celo y sello, unos cuantos. Porque en el toreo no sólo se trata de aprender, sino sobre todo de entender, como condición para mandar las embestidas con largueza, cintura, cabeza y sentimiento, no tandas de tres muletazos mecánicos más o menos ligados. Ya se vio que eso no basta para meter a la gente a las plazas.

No crees que… Mire, el espectáculo taurino arrastra muchos vicios que ya no pueden persistir, interrumpió Manuel encarrerado; faltan criterios para saber en qué y en quiénes invertir, unión y coordinación de esfuerzos, visión a corto y mediano plazos y lo que parece imposible: cómo recuperar la pasión, el hambre en los públicos de ver a toreros nuevos rivalizar ante la bravura. Faltan promotores naturales, hacedores de toreros y estímulos oportunos a los jóvenes que apuntan. Si alguien empieza a sacar la cabeza, las grandes empresas se lo quitan al que lo trae, y si éste se niega, el muchacho no vuelve a ver un pitón. Ojalá el certamen México busca un torero, que se inicia en junio, sea más abierto y no sólo para los amigos. Sería gravísimo para la fiesta si todo continúa como antes.

Oye, ¿no te perjudicará lo que estás diciendo? Engallado, El Triste respondió: estoy lo suficientemente jodido para que me puedan joder más.